В частности, там заявили, что они не занимаются поиском “магических” дат. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
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Оккупантам стоит ожидать справедливого возмездия
ГУР довольно часто делают для украинцев неожиданные сюрпризы. В частности, они успешно помогли утилизировать треть судов Черноморского флота России.
Юсов заявил, что в отличие от врага, ГУР не ориентируется на какие-то "магические" даты и не привязывается к какому-то конкретному событию.
Враг должен быть постоянно в напряжении и понимать, что пока продолжается геноцидная война России против Украины, каждый день им (россиянам – 24 Канал) стоит оглядываться и ждать справедливого возмездия,
– отметил представитель ГУР.
Успешные операции ГУР: последние новости
- 7 мая Киберспециалисты ГУР вывели из строя российские онлайн-сервисы компании 1С, что специализируется на разработке и поддержке программного обеспечения для бизнеса, который работает с базами данных.
- Также стало известно, что хакеры ГУР атаковали дочернюю компанию российской "МТС". Операцию провели в ночь на 27 апреля.
- В ночь на 6 мая ГУР уничтожили скоростной катер россиян в Крыму. Разведчики рассказали, что это была операция подразделения Group 13. Вражеский катер уничтожили ударным морским дроном Magura V5.