Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал российские ядерные угрозы постоянной практикой Кремля. Он отметил, что значительно более интересные и важные вещи происходят на фронте.
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Реакция будет адекватной и правильной
Юсов назвал бряцание ядерным оружием "постоянной практикой Кремля".
Кроме этого, он заметил, что уже есть официальные заявления международного сообщества о ядерном шантаже России. По его словам, и добавил, реакция будет адекватной и правильной.
Есть гораздо более интересные и важные вещи – то, что происходит непосредственно на поле боя, там враг так же продолжает реализовывать и планировать вещи против нашей государственности,
– подчеркнул он.
Ядерными угрозами Россия пытается контролировать решения Запада, – ISW
- Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что рефлексивное управление – это ключевой элемент российского инструментария гибридной войны. Ведь Кремль накануне передачи оружия от Запада пытается повлиять на этот процесс.
- То есть Россия часто использовала бряцание ядерным оружием в течение полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить Запад (противника, который Россия сама определила) прекратить оказывать военную поддержку Украине, и это бряцание ядерным оружием стало часто используемой формой рефлексивного контроля России.
- Российские официальные лица, вероятно, используют информационную операцию по ядерному оружию, чтобы помешать западным партнерам Украины предоставлять дополнительную военную поддержку и напугать западных чиновников, чтобы они не позволили украинским силам использовать предоставленные Западом системы для атаки на законные военные цели в России.