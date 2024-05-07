Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал российские ядерные угрозы постоянной практикой Кремля. Он отметил, что значительно более интересные и важные вещи происходят на фронте.

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Реакция будет адекватной и правильной

Юсов назвал бряцание ядерным оружием "постоянной практикой Кремля".

Кроме этого, он заметил, что уже есть официальные заявления международного сообщества о ядерном шантаже России. По его словам, и добавил, реакция будет адекватной и правильной.

Есть гораздо более интересные и важные вещи – то, что происходит непосредственно на поле боя, там враг так же продолжает реализовывать и планировать вещи против нашей государственности,

– подчеркнул он.

Ядерными угрозами Россия пытается контролировать решения Запада, – ISW