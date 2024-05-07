Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав російські ядерні погрози постійною практикою Кремля. Він наголосив, що значно цікавіші та важливіші речі відбуваються на фронті.
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Реакція буде адекватною і правильною
Юсов назвав брязкання ядерною зброєю "постійною практикою Кремля".
Крім цього, він зауважив, що вже є офіційні заяви міжнародної спільноти про ядерний шантаж Росії. За його словами, і додав, реакція буде адекватною і правильною.
Є набагато цікавіші й важливіші речі – те, що відбувається безпосередньо на полі бою, там ворог так само продовжує реалізовувати й планувати речі проти нашої державності,
– підкреслив він.
Ядерними погрозами Росія намагається контролювати рішення Заходу, – ISW
- Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважують, що рефлексивне управління – це ключовий елемент російського інструментарію гібридної війни. Адже Кремль напередодні передачі зброї від Заходу намагається вплинути на цей процес.
- Тобто Росія часто використовувала брязкання ядерною зброєю протягом повномасштабного вторгнення в Україну, щоб змусити Захід (супротивника, який Росія сама визначила) припинити надавати військову підтримку Україні, і це брязкання ядерною зброєю стало часто використовуваною формою рефлексивного контролю Росії.
- Російські офіційні особи, ймовірно, використовують інформаційну операцію щодо ядерної зброї, щоб перешкодити західним партнерам України надавати додаткову військову підтримку та налякати західних чиновників, щоб вони не дозволили українським силам використовувати надані Заходом системи для атаки на законні військові цілі в Росії.