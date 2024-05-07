Водночас росіяни роблять певні висновки та намагаються рятувати свої судна. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
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Вони (росіяни, – 24 Канал) роблять висновки і намагаються будувати нові огорожі в різний спосіб на різних ділянках. Безумовно, намагаються враховувати. Але зрештою, і оператори Magura, і спецпризначенці ГУР не повторюються кожного разу, діють нелінійно,
– пояснив Юсов.
Результати роботи ГУР
Попри усі зусилля росіян ховати та переводити кораблі, будувати нові загородження, Головне управління розвідки і морські дрони Magura показують ефективність своєї роботи.
Ще три мільйони доларів – це нерухомість, яка є вже на морському дні,
– лаконічно додав представник ГУР, натякаючи на втрати ворога.
ГУР знищило ворожий катер в Криму: що відомо
- В ніч на 6 травня Головне управління розвідки Міноборони використало морський дрон Magura V5, аби уразити російський катер. Раніше завдяки цим дронам вже було знищено декілька російських кораблів. Зокрема, "Цезарь Куніков", "Івановєц", "Сєргєй Котов", "Акула" та "Серна", а також пошкоджено "Іван Хурс".
- Самі розвідники також опублікували відео на якому видно, що камера, розташована, ймовірно, на морському дроні, наближається до корабля.
- Знищений російський катер у тимчасово окупованому Криму – одна з новітніх розробок країни-агресора. Це катер серії "Мангуст" 12150, орієнтовна вартість знищеного якого становить близько 3 мільйонів доларів. У російському Міноборони цю заяву не коментували.
- Раніше британська розвідка повідомляла, що після низки втрат російських кораблів у Чорному морі Кремль вирішив змінити командувача Чорноморським флотом і головкома ВМФ Росії.