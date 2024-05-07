В то же время россияне делают определенные выводы и пытаются спасать свои суда. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
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Они (россияне, – 24 Канал) делают выводы и пытаются строить новые ограждения различными способами на разных участках. Безусловно, пытаются учитывать. Но в конце концов, и операторы Magura, и бойцы ГУР не повторяются каждый раз, действуют нелинейно,
– объяснил Юсов.
Результаты работы ГУР
Несмотря на все усилия россиян прятать и переводить корабли, строить новые заграждения, Главное управление разведки и морские дроны Magura показывают эффективность своей работы.
Еще три миллиона долларов – это недвижимость, которая есть уже на морском дне,
– лаконично добавил представитель ГУР, намекая на потери врага.
ГУР уничтожило вражеский катер в Крыму: что известно
- В ночь на 6 мая Главное управление разведки Минобороны использовало морской дрон Magura V5, чтобы поразить российский катер. Ранее благодаря этим дронам уже было уничтожено несколько российских кораблей. В частности, "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван Хурс".
- Сами разведчики также опубликовали видео на котором видно, что камера, расположена, вероятно, на морском дроне, приближается к кораблю.
- Уничтоженный российский катер во временно оккупированном Крыму – одна из новейших разработок страны-агрессора. Это катер серии "Мангуст" 12150, ориентировочная стоимость уничтоженного которого составляет около 3 миллионов долларов. В российском Минобороны это заявление не комментировали.
- Ранее британская разведка сообщала, что после ряда потерь российских кораблей в Черном море Кремль решил сменить командующего Черноморским флотом и главкома ВМФ России.