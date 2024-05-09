Зокрема, там заявили, що вони не займаються пошуком "магічних" дат. Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Окупантам варто очікувати на справедливу відплату

ГУР доволі часто роблять для українців неочікувані сюрпризи. Зокрема, вони успішно допомогли утилізувати третину суден Чорноморського флоту Росії.

Юсов заявив, що на відміну від ворога, ГУР не орієнтується на якійсь "магічні" дати і не прив'язується до якоїсь конкретної події.

Ворог має бути постійно у напрузі і розуміти, що поки триває геноцидна війна Росії проти України, кожного дня їм (росіянам – 24 Канал) варто озиратися і чекати на справедливу відплату,

– зазначив представник ГУР.

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