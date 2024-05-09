Зокрема, там заявили, що вони не займаються пошуком "магічних" дат. Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
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Окупантам варто очікувати на справедливу відплату
ГУР доволі часто роблять для українців неочікувані сюрпризи. Зокрема, вони успішно допомогли утилізувати третину суден Чорноморського флоту Росії.
Юсов заявив, що на відміну від ворога, ГУР не орієнтується на якійсь "магічні" дати і не прив'язується до якоїсь конкретної події.
Ворог має бути постійно у напрузі і розуміти, що поки триває геноцидна війна Росії проти України, кожного дня їм (росіянам – 24 Канал) варто озиратися і чекати на справедливу відплату,
– зазначив представник ГУР.
Успішні операції ГУР: останні новини
- 7 травня Кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С, яка спеціалізується на розробці та підтримці програмного забезпечення для бізнесу, який працює з базами даних.
- Також стало відомо, що хакери ГУР атакували дочірню компанію російської "МТС". Операцію провели в ніч проти 27 квітня.
- У ніч на 6 травня ГУР знищили швидкісний катер росіян у Криму. Розвідники розповіли, що це була операція підрозділу Group 13. Ворожий катер знищили ударним морським дроном Magura V5.