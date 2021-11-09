После проигрыша в Стокгольмском арбитраже Коломойский пошел в хозяйственный суд Киева. Об этом заявил бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире одного из украинских телеканалов.

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Там еще не было принято решение. Судебное заседание было назначено на конец ноября. На следующий день должен собраться наблюдательный совет "Нафтогаза". По словам Рябошапки, тогда государство якобы должно помириться с Коломойским и отдать ему эти деньги.

Обратите внимание! В то же время в "Нафтогазе" заявили, что информация о мировом соглашении компании с Коломойским не соответствует действительности.

Решение Стокгольмского арбитража

Бывший генпрокурор процитировал резолютивную часть решения Стокгольмского арбитража, где обвиняли олигархов Коломойского и Боголюбова.

Отмечено, что инвестиции заявителей в Украине, включая их поведение относительно получения контроля над менеджментом "Укрнафты", связаны со взяточничеством и коррупцией.

Это противоречит международной публичной политике.

В суде отметили, что при наличии коррупции в бизнесе ты не можешь идти в судебный институт и требовать там защиты.

Рябошапка утверждает, что действующая власть остановила все расследования касательно махинаций Коломойского в "Укрнафте".

"Вместо того чтобы предъявить подозрения и конфисковать этот газ, отдать украинцам, сейчас власть ищет способы, как его отдать Коломойскому", – уверяет чиновник.

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