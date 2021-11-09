После проигрыша в Стокгольмском арбитраже Коломойский пошел в хозяйственный суд Киева. Об этом заявил бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире одного из украинских телеканалов.
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Там еще не было принято решение. Судебное заседание было назначено на конец ноября. На следующий день должен собраться наблюдательный совет "Нафтогаза". По словам Рябошапки, тогда государство якобы должно помириться с Коломойским и отдать ему эти деньги.
Решение Стокгольмского арбитража
Бывший генпрокурор процитировал резолютивную часть решения Стокгольмского арбитража, где обвиняли олигархов Коломойского и Боголюбова.
- Отмечено, что инвестиции заявителей в Украине, включая их поведение относительно получения контроля над менеджментом "Укрнафты", связаны со взяточничеством и коррупцией.
- Это противоречит международной публичной политике.
- В суде отметили, что при наличии коррупции в бизнесе ты не можешь идти в судебный институт и требовать там защиты.
Рябошапка утверждает, что действующая власть остановила все расследования касательно махинаций Коломойского в "Укрнафте".
"Вместо того чтобы предъявить подозрения и конфисковать этот газ, отдать украинцам, сейчас власть ищет способы, как его отдать Коломойскому", – уверяет чиновник.
Детальнее о деле
- Дело в том, что у Коломойского и Боголюбова было 40,1% акций "Укрнафты". "Нафтогазу" принадлежало 50% и одна акция компании.
- В июне 2015 года акционеры подали иск в Стокгольмский арбитраж. Обвиняли, что Украина отобрала газ, добытый "Укрнефтью".
- Суды продолжались несколько лет. Наконец, в феврале 2021 года Стокгольмский арбитраж отклонил многомиллиардный иск Коломойского против Украины.