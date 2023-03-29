О взрыве на газопроводе сообщают РосСМИ, в телеграмм-каналах очевидцы публикуют видео – масштабы пожара значительны.

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Сообщается, что взрыв произошел на газопроводе Ямбург-Елец 29 марта в поселке Пелим.



Взрыв на газопроводе / Скриншот с видео

Обратите внимание. Газопровод Ямбург-Елец россияне используют для транспортировки газа по территории своей страны, а также для поставок газа в Европу.

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Что происходит на месте событий

Пожарные и ремонтные бригады пытаются устранить последствия инцидента. Экстренные службы ждут, пока в трубопроводе выгорит оставшийся газ.

Взрыв с последующей вспышкой на газопроводе подтвердил глава округа Шахит Алиев. Уверяют, что пострадавших нет.

"Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар", – сказал Алиев.

По его данным, пострадавших нет.

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