Про вибух на газопроводі повідомляють РосЗМІ, в телеграм-каналах очевидці публікують відео – масштаби пожежі значні.
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Повідомляють, що вибух стався на газопроводі Ямбург-Єлець 29 березня в селищі Пелим.
Вибух на газопроводі / Скриншот з відео
Вибух на газопроводі у Свердловській області: відео
Що відбувається на місці подій
Повідомляють, що пожежники та ремонтні бригади намагаються ліквідувати наслідки інциденту. Екстрені служби чекають, поки в трубопроводі вигорить газ, що залишився.
Вибух із подальшим спалахом на газопроводі підтвердив голова округу Шахіт Алієв. Переконують, що постраждалих немає.
"Так, там на газопроводі стався вибух. Там не було людей. Залишки газу вигоряли з труби, там була пожежа", – сказав Алієв.
За його даними, постраждалих немає.
Стовп полум'я видно за десятки кілометрів: відео
Вибухи в Росії: актуально
- Лиш нещодавно, 26 березня, у Тульські області Росії, всього за 200 кілометрів від Москви, прогримів потужний вибух, через який повилітали вікна в житлових будинках та утворилася глибока вирва.
- Спантеличені пропагандистські ресурси не знали, як висвітлювати цю подію, тому одночасно повідомляли і про те, що це снаряд здетонував, і безпілотник впав.
- Згодом у міноборони Росії прозвітували про "успішну роботу" систем ППО та ліквідацію нібито українського БпЛА "Стриж".