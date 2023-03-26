У неділю, 26 березня, у Тульській області Росії були вибухи, внаслідок чого утворилась глибока вирва та постраждало декілька житлових будинків. Подібні інциденти відбувались в інших містах ворожої держави та на окупованих територіях. Про причини цього в ефірі національного телемарафону повідав радник глави ОП Михайло Подоляк, – інформує 24 Канал.

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"Зворотна ескалація"

Зі слів Подоляка зрозуміло, що причиною інтенсивнішого цвітіння "бавовни" на теренах Росії є недолуга політика Кремля, що призвела до незворотного процесу фрагментації та розпаду держави. Важливо тут також те, що росіяни зовсім не розуміють, що це відбувається, адже не вміють аналізувати події та вести дискусії. І безумно, це лише грає нам на руку.

Дуже важливо зрозуміти, що це йде зворотна ескалація. Вона об'єктивна, інтенсивність в ній занадто висока. Масштаб війни величезний і безумовно Росія програє війну,

– також зазначив радник очільника ОП.

Разом з тим він констатував: очевидно те, що Росія програє інформаційну війну. Тому й час від часу в ЗМІ з'являються повідомлення про "застосування Путіним ядерної зброї".

Зеки зі зброєю та розквіт криміналу

На думку Подоляка, ворожа держава зараз перетворюється на кримінальну зону. Зокрема, через зеків, що вступали в ПВК "Вагнера" та отримували на руки зброю. Зараз вони ходять по вулицях та роблять усе, що їм заманеться.

Також на офіційному рівні в Кремлі толерують беззаконня. Власне, такі рупори Путіна, як прессекретар президента Пєсков та колишній глава держави Медведєв, звертаючись до росіян, дозволяють їм фактично красти інтелектуальний продукт, зокрема, західні фільми й музику.

Росія практично показує, що сьогодні вона не дотримується ніяких законів не тільки міжнародних, а й – внутрішніх… Держава дуже стрімко перетворюється на анклав кримінальності. Бо Росія – це, по суті, і є кримінальна територія. Просто вона маскувалася за ознаками держдавності свою справжню сутність,

– сказав Подоляк.

Власне, підсумовуючи його слова, можна дійти до висновку, що "бавовна" – це результат політики Путіна. А припиниться вона, вочевидь, тоді, коли перестане існувати Росія.