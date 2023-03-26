У неділю, 26 березня, близько 16:00 (за київським часом) російські телеграм-канали написали про те, що в Тульську область навідалось "бавовнятко", повибивало вікна та утворило глибоку вирву. Де саме розташовний Киреєвськ, у якому стався цей неприємний для громадян ворожої держави інцидент, інформує 24 Канал.

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"Бавовнятко" заходить углиб Росії

Зауважимо, що Киреєвськ є одним з адміністративних центрів Тульської області Росії. Від самої Тули до цього міста близько 40 кілометрів. А до кордону з Україною – близько 300.

Разом з тим відомо, що всього за 200 кілометрів цей населений пункт розташований від Москви. Станом на 2021 рік проживало в ньому понад 25 тисяч росіян.

Де розташоване місто Киреєвськ, у якому цвіла "бавовна" 26 березня: шукайте на карті від Google maps

Що стало причиною вибуху: різні версії від окупантів

Слід зазначити, що щойно стало відомо про цю "бавовну", російські інформаційні помийки почали писати, що нібито здетонував снаряд ще з часів Другої світової війни, однак через деякий час більш популярною сталася версія, що у всьому нібито винен "невідомий безпілотник". Правоохоронці ворожої держави близько 17:20 підтвердили цю інформацію.

Схоже, що Кремль просто-таки забув роздати методички своїм пропагандистам, тому й вони почали писати діаметрально різні версії стосовно причин того, що сталося.

Звук вибуху в Тульській області 26 березня: дивіться відео з російських ЗМІ

Наслідки "бавовни": постраждалі, вирва й пошкоджені будинки

Спершу пропагандисти писали, що через цей вибух чи то снаряду, чи то безпілотника утворилась хвиля, яка пошкодила 8 житлових будинків та травмувала 2 людей.

Згодом кількість жертв зросла до 3 осіб, однак всі вони обійшлись легкими пораненнями. Власне, у самих же будинках просто-таки повилітали вікна.

Окрім того, варто згадати про масштабну вирву, що утворилась внаслідок цього інциденту. Як писали ЗМІ, її глибинна становить від 10 до 15 метрів.

У Киреєвську повилітали вікна з будинку через вибух: дивіться ролик з ворожих ЗМІ

Вирва у дворі одного зі житлових будинків, що утворилась через "бавовну": дивіться відео з російських телеграм-каналів