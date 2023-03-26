В воскресенье, 26 марта, около 16:00 (по киевскому времени), российские телеграм-каналы написали, что в Тульскую область наведался "хлопок", выбил окна и образовал глубокую воронку. Где именно расположен Киреевск, в котором произошел этот неприятный для граждан вражеского государства инцидент, информирует 24 Канал.

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"Хлопок" заходит вглубь России

Заметим, что Киреевск является одним из административных центров Тульской области России. От самой Тулы до этого города около 40 км. А до границы с Украиной – около 300.

Вместе с тем известно, что этот населенный пункт расположен всего в 200 километрах от Москвы. По состоянию на 2021 год проживало в нем более 25 тысяч россиян.

Где расположен город Киреевск, в котором цвел "хлопок" 26 марта: ищите на карте от Google maps

Что стало причиной взрыва: разные версии от оккупантов

Следует отметить, что как только стало известно об этом "хлопке", российские информационные помойки начали писать, что якобы сдетонировал снаряд еще со времен Второй мировой войны, однако через некоторое время более популярной оказалась версия, что во всем якобы виноват "неизвестный беспилотник". Правоохранители вражеского государства около 17:20 подтвердили эту информацию.

Похоже, что Кремль прямо-таки забыл раздать методички своим пропагандистам, поэтому они и начали писать диаметрально разные версии относительно причин произошедшего.

Звук взрыва в Тульской области 26 марта: смотрите видео из российских СМИ

Последствия "хлопка": пострадавшие, воронки и поврежденные дома

Сначала пропагандисты писали, что из-за этого взрыва, то ли снаряда, то ли беспилотника, образовалась волна, которая повредила 8 жилых домов и травмировала 2 человек.

Впоследствии количество жертв возросло до 3 человек, однако все они отделались легкими ранениями. Собственно, в самих домах прямо-таки вылетели стекла в окнах.

Кроме того, стоит упомянуть о масштабной воронке, образовавшейся в результате этого инцидента. Как писали СМИ, ее глубина составляет от 10 до 15 метров.

В Киреевске вылетели стекла из окон в доме из-за взрыва: смотрите ролик из вражеских СМИ

Воронка во дворе одного из жилых домов, которая образовалась из-за "хлопка": смотрите видео из российских телеграм-каналов