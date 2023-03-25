Подія трапилася у російському місті з дуже красномовною назвою – Азов. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відбувалося в Азові
Посеред білого дня у місті Азов пролунав потужний вибух, унаслідок якого спрацювали сигналізації на автомобілях. Місцевих неабияк перелякав звук.
Мер міста Владімір Ращупкін стверджує, що у місті не траплялося нічого дивного, тому місцева влада з'ясовує причини вибуху.
Вибух у місті Азов: дивіться відео (обережно, присутня нецензурна лексика)
Тим часом російські "інтелектуали" у мережі вже пишуть, що це був не вибух, а "перехід літака на надзвук". Місцеві мешканці намагаються себе заспокоїти тим, що це справді так.
Реакція на вибухи в Азові / Фото з мережі
Пожежі в Ростові: останні новини
- У Ростові-на-Дону 16 березня горіла будівля прикордонної служби ФСБ. Перед пожежею місцеві чули вибухи. Жертвами пожежі стали четверо людей.
- 25 березня у тому ж Ростові-на-Дону спалахнув склад із целюлозою у районі закритих ринків. Площа пожежі сягнула 1 000 квадратних метрів. Згодом стало відомо, що вогонь із першого ангару перекинувся на другий. Стовп диму накрив частину Ростова та Аксая. Повідомлень про жертв не було.