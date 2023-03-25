Событие произошло в русском городе с очень красноречивым названием – Азов. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.
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Что происходило в Азове
Посреди белого дня в городе Азов раздался мощный взрыв, в результате которого сработали сигнализации на автомобилях. Местных изрядно испугал звук.
Мэр города Владимир Ращупкин утверждает, что в городе не случалось ничего удивительного, поэтому местные власти выясняют причины взрыва.
Взрыв в городе: смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика)
Между тем, российские "интеллектуалы" в сети уже пишут, что это был не взрыв, а "переход самолета на сверхзвук". Местные жители пытаются успокоить себя тем, что это действительно так.
Реакция на взрывы в Азове / Фото из сети
Пожары в Ростове: последние новости
- В Ростове-на-Дону 16 марта горело здание пограничной службы ФСБ. Перед пожаром местные слышали взрывы. Жертвами пожара стали четыре человека.
- 25 марта в том же Ростове-на-Дону вспыхнул склад с целлюлозой в районе закрытых рынков. Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. Впоследствии стало известно, что огонь из первого ангара перекинулся на второй. Столб дыма накрыл часть Ростова и Аксая. Сообщений о жертвах не было.