Событие произошло в русском городе с очень красноречивым названием – Азов. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.

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Что происходило в Азове

Посреди белого дня в городе Азов раздался мощный взрыв, в результате которого сработали сигнализации на автомобилях. Местных изрядно испугал звук.

Мэр города Владимир Ращупкин утверждает, что в городе не случалось ничего удивительного, поэтому местные власти выясняют причины взрыва.

Взрыв в городе: смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика)

Между тем, российские "интеллектуалы" в сети уже пишут, что это был не взрыв, а "переход самолета на сверхзвук". Местные жители пытаются успокоить себя тем, что это действительно так.



Реакция на взрывы в Азове / Фото из сети

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