Столица Грузии находится под угрозой крупного оползня: люди вышли на протест
В Грузии жители Тбилисского района Вашлиджвари, страдающего от оползня, вышли на протест. Люди требуют от местных властей ввести мораторий на строительство в этой зоне.
Источник:"Эхо Кавказа"
Несколько десятков митингующих собрались в сквере на улице Топуридзе. Они держали в руках плакаты с надписями: "Спасем Тбилиси", "Нет – строительству в опасной зоне", "Природа не простит" и другие.
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Участники акции сформулировали требования
Жители Вашлиджвари сформулировали основные требования и обратились с ними к мэру Тбилиси, в частности:
- объявить мораторий на все виды строительства в Вашлиджвари;
- приостановить выдачу выводов, необходимых для проведения строительных работ;
- создать группу из независимых грузинских и международных экспертов для тщательного изучения состояния склона у озера лесу, гарантировав открытость их работы;
- установить на склоне систему мониторинга почвы, которая будет осуществлять контроль круглосуточно.
Накануне жители района подали в мэрию петицию с аналогичными требованиями. Под документом тогда поставили 5 тысяч подписей.
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