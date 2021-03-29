В Грузии жители Тбилисского района Вашлиджвари, страдающего от оползня, вышли на протест. Люди требуют от местных властей ввести мораторий на строительство в этой зоне.

Несколько десятков митингующих собрались в сквере на улице Топуридзе. Они держали в руках плакаты с надписями: "Спасем Тбилиси", "Нет – строительству в опасной зоне", "Природа не простит" и другие.

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Участники акции сформулировали требования

Жители Вашлиджвари сформулировали основные требования и обратились с ними к мэру Тбилиси, в частности:

объявить мораторий на все виды строительства в Вашлиджвари;

приостановить выдачу выводов, необходимых для проведения строительных работ;

создать группу из независимых грузинских и международных экспертов для тщательного изучения состояния склона у озера лесу, гарантировав открытость их работы;

установить на склоне систему мониторинга почвы, которая будет осуществлять контроль круглосуточно.

Накануне жители района подали в мэрию петицию с аналогичными требованиями. Под документом тогда поставили 5 тысяч подписей.

Обратите внимание! Последний раз в Грузии крупный обвал природного грунта произошел в июне 2015 года. Вследствие этого и сильных дождей затопило столицу Тбилиси. Жертвами стихии стали 19 человек.