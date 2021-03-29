У Грузії мешканці тбіліського району Вашліджварі, який страждає від зсуву ґрунту, вийшли на протест. Люди вимагають від місцевої влади ввести мораторій на будівництво у цій зоні.

Декілька десятків мітингувальників зібрались у сквері на вулиці Топурідзе. Вони тримали у руках плакати з написами: "Врятуємо Тбілісі", "Ні – будівництву у небезпечній зоні", "Природа не пробачить" та інші.

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Учасники акції сформулювали вимоги

Жителі Вашліджварі сформулювали основні вимоги та звернулися із ними до мера Тбілісі, зокрема:

оголосити мораторій на всі види будівництва у Вашліджварі;

призупинити видачу висновків, необхідних для проведення будівельних робіт;

створити групу з незалежних грузинських та міжнародних експертів для ретельного вивчення стану схилу біля озера Лісі, гарантувавши відкритість їх роботи;

встановити на схилі систему моніторингу ґрунту, що здійснюватиме контроль цілодобово.

Напередодні мешканці району відправили до мерії петицію з аналогічними вимогами. Під документом тоді поставили 5 тисяч підписів.

Зверніть увагу! Востаннє у Грузії великий обвал природного ґрунту стався у червні 2015 року. Унаслідок цього та сильних дощів затопило столицю Тбілісі. Жертвами стихії стали 19 людей.