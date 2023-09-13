Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, к власти столицы часто обращаются командиры разных подразделений за помощью.

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"Мы не отказываем никому. Помогаем чем можем. В прошлом году Киев выделил около миллиарда гривен. В этом году помощь увеличили до 5 миллиардов. Город передает бойцам на передовую автомобили, дроны, системы Starlink, шлемы, бронежилеты, генераторы, аптечки, продукты питания и средства гигиены. Выделяет средства на ремонт техники. И столица продолжает увеличивать помощь нашим защитникам", – подчеркнул Киевский городской голова.

Также Кличко сообщил, что столица находит дополнительные возможности для помощи бойцам на фронте.

Как Киев помогает ВСУ