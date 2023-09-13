Про це розповів мер Києва Віталій Кличко. За його словами, до влади столиці часто звертаються командири різних підрозділів за допомогою.
Дивіться також Кличко обговорив з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок допомогу Україні, зокрема військову
"Ми не відмовляємо нікому. Допомагаємо чим можемо. Минулого року Київ виділив майже мільярд гривень. На цей рік допомогу збільшили до 5 мільярдів. Місто передає бійцям на передову автомобілі, дрони, системи Starlink, шоломи, бронежилети, генератори, аптечки, харчові продукти та засоби гігієни. Виділяє кошти на ремонт техніки. І столиця продовжує збільшувати допомогу нашим захисникам", – наголосив Київський міський голова.
Також Кличко повідомив, що столиця знаходить додаткові можливості для допомоги бійцям на фронті.
Як Київ допомагає ЗСУ
- Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко ініціював збільшення допомоги військовим з бюджету Києва до 5 мільярдів гривень.
- Крім того, в серпні Київрада додатково виділила військовим 800 мільйонів гривень на зведення фортифікаційних споруд.
- А також за пропозицією Віталія Кличка було виділено 300 мільйонів гривень у вигляді субвенції Міноборони для закупівлі дронів, засобів радіоелектронної боротьби тощо.