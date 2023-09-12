Про це Київський міський голова повідомив у фейсбуці. Деталі зустрічі з Анналеною Бербок – у матеріалі.

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"Зустрілися разом з Володимиром із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Говорили про подальшу підтримку і допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Зокрема, і про надання Німеччиною спецтехніки для Державної прикордонної служби – для захисту кордону України в регіонах, що межують з Росією та Білоруссю", – зазначив мер Києва.



Віталій та Володимир Клички зустрілися з Анналеною Бербок / Фото Віталія Кличка

Також, за його словами, обговорювалася допомога Німеччини у поверненні українських дітей, яких викрала Росія.

Торкнулися питання, щодо якого необхідна невідкладна допомога цивілізованого світу – повернення на Батьківщину українських дітей, яких викрала і вивезла з окупованих територій Росія,

– сказав Кличко.

Як повідомив мер Києва, крім того, йшлося й про фінансову допомогу німецького уряду в цифровізації архівів про злочини нацистів у Другу світову в Бабиному яру і про злочини проти людяності російських варварів у сучасній Україні.

Раніше Віталій Кличко провів онлайн-зустріч з виконавчим директором німецької компанії Fraport Штефаном Шульте та обговорив допомогу Україні у відновленні аеропортів, зокрема столичного аеропорту "Київ".

Також повідомлялося, що за ініціативи Віталія Кличка Київ цього року збільшив допомогу ЗСУ з бюджету міста до 5 мільярдів.