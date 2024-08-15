Два истребителя столкнулись во Франции, пилоты погибли

В Лотарингии во Франции во время тренировки произошло столкновение двух военных истребителей Rafale. В результате авиакатастрофы погибли два пилота.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в X. Макрон выразил соболезнования семьям погибших.

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Погибшими пилотами были – капитан Себастьян Мабир и лейтенант Матис Лоренс.

"С прискорбием мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабире и лейтенанта Матиса Лоренса в авиакатастрофе во время учебно-тренировочного полета самолета Rafale. Нация разделяет скорбь их семей и собратьев по оружию на авиабазе Сен-Дизье 113", – говорится в сообщении.

Что известно об авиакатастрофе

Произошло это во время тренировочных полетов на границе между горным хребтом Вогезами и департаментом Мерт и Мозель.

К поискам пилотов привлекли жандармерию, пожарно-спасательную службу, национальное управление лесного хозяйства и национальную федерацию радиолюбителей.

Самолеты Rafale, которые участвовали в тренировочных полетах, входили в состав 3/4 эскадрильи, которая осуществляет подготовку пилотов, переучивающихся с истребителей Mirage на современные Rafale.