Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 Канал. Он прокомментировал гибель экипажей двух вертолетов Ми-8 в Донецкой области.

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Пилоты на Востоке всегда рискуют

Игнат отметил, что пилоты на Востоке работают в очень сложных условиях.

Вы понимаете, в каких условиях приходится выполнять задачи вертолетчикам, особенно на Восточном направлении, на линии боевого столкновения, где идет боевая работа, поддержка наземных сил. Поэтому там приходится летать очень низко и очень рисковать, когда враг превосходит тебя в воздухе,

– объяснил спикер Воздушных сил.

По его словам, пока нет информации, что могло привести к трагедии.

"Но я думаю, что пилоты делали все возможное, чтобы спасти себя и выполнить ту задачу, которая перед ним ставилась", – подчеркнул Игнат.

Он подытожил, что пока идет расследование и нужно дождаться результатов.

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