Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал. Він прокоментував загибель екіпажів двох гелікоптерів Мі-8 на Донеччині.
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Пілоти на Сході завжди ризикують
Ігнат зазначив, що пілоти на Сході працюють у дуже складних умовах.
Ви розумієте, в яких умовах доводиться виконувати завдання вертолітникам, особливо на Східному напрямку, на лінії бойового зіткнення, де йде бойова робота, підтримка наземних сил. Тому там доводиться літати дуже низько і дуже ризикувати, коли ворог переважає тебе в повітрі,
– пояснив речник Повітряних сил.
За його словами, наразі немає інформації, що саме могло призвести до трагедії.
"Але я думаю, що пілоти робили все можливе, щоб урятувати себе і виконати те завдання, яке перед ним ставилося", – наголосив Ігнат.
Він підсумував, що поки триває розслідування і потрібно дочекатись результатів.
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Коротко про трагедію у Донецькій області
- Трагедія з двома українськими Мі-8 сталася 29 серпня. Два гелікоптери зіштовхнулися під час виконання бойового завдання у Краматорському районі.
- Авіакатастрофа сталася під час спроби здійснити посадку, щоб не стати цілями російського винищувача Су-35.
- Наразі триває розслідування. Розглядають різні версії катастрофи. Попередньо, це могла бути помилка пілотів або влучання ворожої ракети.
- Справою займається Державне бюро розслідувань. У межах розслідування вже призначили низку експертиз та провели невідкладні слідчі дії.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил польотів або підготовки до них". Покарання за порушення – позбавлення волі терміном до 15 років.