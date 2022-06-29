Столкновение неизбежно, – политолог объяснил, почему Россия не решается развязать войну против НАТО

Россия постоянно повторяет, что войну или "спецоперацию" она ведет не только против Украины, но и против всего НАТО. Эти заявления абсурдны, но Западу стоит понимать, что Россия действительно считает, что так борется с ними за мировое господство.

Сейчас Украина защищает спокойствие Альянса

Об этом 24 каналу рассказал политолог Петр Олещук. Он отметил, что из-за этого от успешности обороны со стороны Украины в этой войне зависит, в частности, спокойствие самого НАТО.

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Политолог считает, что НАТО должна более активно включаться в процесс оборонной поддержки Украины, чтобы это было целостной позицией всего Альянса, а не инициативой отдельных государств-членов. У НАТО есть ресурсы, к тому же такая помощь отвечает их интересам.

Россия уже давно перешла к угрозам государствам, являющимся членами Альянса, и едва ли не единственной причиной, почему она не перешла от угроз к конкретным агрессивным действиям, является то, что Украина фактически оттянула на себя всю боеспособную российскую армию.

В первую очередь речь идет о возможном ударе России по Литве или Эстонии, которым россияне постоянно угрожают. Более того, они, равно как и Украину, рассматривают эти государства как часть своей великой "империи", которую нужно вернуть в свой состав.

Мы должны понимать, что угрозы со стороны России – комплексные и не сводятся исключительно к тому, что они могут объявить какую-то условную "спецоперацию" на территории Литвы.

– отметил Олещук.

По его словам, никуда не делась проблема шантажа с помощью энергетических ресурсов. И с этим вызовом члены НАТО наверняка столкнутся, потому что так или иначе эти ресурсы сейчас – такое же оружие в руках России.

Еще одним привычным для русских агрессоров оружием является терроризм разного масштаба.

"Все помнят, как Россия, например, совершала отравления на территории стран НАТО, и это были единичные примеры. Но что им мешает организовать какой-нибудь теракт с помощью химического оружия?", – риторически спрашивает политолог.

Россия захочет мести за провалы в войне

Он убежден, что по мере того как Россия не сможет реализовывать целые войны в Украине, она может переходить к мести.

Например, террор, который они сейчас развернули на территории Украины путем ракетных обстрелов – это также проявление проблем на фронте. Никто не может гарантировать, что они не перейдут к мести государствам НАТО,

– считает эксперт.

Вместе с тем, речь идет не о прямой военной агрессии, ведь россияне все же не самоубийцы. Им ничего не помешает организовывать теракты или придумывать какие-либо другие проявления гибридной агрессии. В конце концов, вызовов очень много – разнообразные кибератаки, прекращение поставок тех же энергоресурсов.

Как говорит Олещук, НАТО не стоит думать, что они спрятались, например за Украиной, и у них будет хорошо, пока Украина сопротивляется. В своей риторике Россия постоянно угрожает наносить удары по центрам принятия решений.

"Но в их искаженном сознании центров принятия решений в мировом масштабе существует буквально несколько – они, НАТО и Китай принимают все решения в этом мире. Совершенно очевидно, что для них центр принятия решений – это в первую очередь НАТО", – пояснил политолог.

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Поэтому Олещук считает неизбежным столкновение России и НАТО в той или иной форме. И для Альянса, по его словам, гораздо лучше подойти к этому столкновению максимально готовыми. Когда Россия будет все больше и больше чувствовать, что она проиграет войну в Украине, она будет выходить на новые и новые масштабы террора.

Абсолютно не факт, что этот террор не будет распространен в том числе и на государства-члены НАТО,

– подытожил он.

Политолог Петр Олещук о перспективе столкновения НАТО и России: смотрите видео