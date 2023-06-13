В Иркутской области возле поселка Алексеевск 12 июня столкнулись два танкера - ТР-901 и ТР-900 "Ерофей Хабаровск". Об этом сообщают вражеские медиа, передает 24 Канал.

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Подробности водной аварии

Капитан танкера ТР-900 находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому транспортом "Ерофей Хабаровск" управлял его помощник. Он мог не справиться с управлением. В результате один танкер врезался в другой. На момент аварии судно ТР-901 стояло у порта на ремонте.

Соцсетями распространяется видео с места событий. Его, вероятно, сделал один из членов экипажа корабля, стоявшего на якоре. На кадрах можно увидеть, как "Ерофей Хабаровск" проплывает слишком близко к танкеру ТР-901 и задевает его. Также очевидец снял повреждения.

Столкновение двух кораблей: видео

Какие последствия имело столкновение

"Ерофей Хабаровск" перевозил 832 тонны бензина. Из-за этой аварии в реку Лена вылилось 138 тонн топлива.

Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации, ведь эта река является судоходной. Более того, ниже по ее течению расположены населенные пункты. МЧС установило вокруг танкера боновое ограждение, использовало 300 килограммов сорбента, а также запретило забор воды.

Российским кораблям не везет