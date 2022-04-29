В российских СМИ отмечают, что вертолеты столкнулись в Саратовской области. Один из них был учебным и принадлежал военной базе, расположенной в поселке Соколово.

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Один из членов экипажа разбился во время катапультирования

Известно, что в вертолете обнаружили тело одного погибшего. Он сгорел заживо, когда воздушное судно упало. Об этом рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Еще два члена экипажа сумели катапультироваться. Одному из них выжить не удалось, он разбился. А второй оказался жив. Пилот, по словам министра здравоохранения, находится в удовлетворительном состоянии.

Отмечают, что авиакатастрофа в России произошла из-за вопиющей халатности. Так, один из вертолетов совершал полет из села Соколово. Тот, что учебный. Он же и зацепился хвостовой частью за другой. В результате этого один из бортов упал и загорелся.

Россияне продолжают терять свои вертолеты

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины российские захватчики не досчитались 155 вертолетов .

не досчитались 155 вертолетов Так, на днях, ВСУ удалось уничтожить командирский вертолет . Вражеское воздушное судно приземлили в Харьковской области.

удалось уничтожить командирский вертолет А вот в свой день рождения украинский военный сбил сразу три российских вертолета. Сделал он это из "Иглы", которой, к слову, овладел только за день до этого.

сбил сразу три российских вертолета. В Нацгвардии показали, как уничтожили российский вертолет К-52 "Аллигатор". Он стоит примерно 15 миллионов долларов.