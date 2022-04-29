У російських ЗМІ зазначають, що вертольоти зіткнулися у Саратовській області. Один із них був навчальним і належав військовій базі, що у селищі Соколове.
Читайте також Наші воїни збили ворожий безпілотник, запеклі бої на Луганщині: основне за 65 день війни
Один з членів екіпажу розбився під час катапультування
Відомо, що у вертольоті знайшли тіло одного загиблого. Він згорів живцем, коли повітряне судно впало. Про це розповів міністр охорони здоров'я Саратовської області Олег Костін.
Ще двоє членів екіпажу зуміли катапультуватися. Одному з них вижити не вдалося, він розбився. Натомість другий виявився живим. Пілот, зі слів міністра охорони здоров'я, перебуває у задовільному стані.
Зазначають, що авіакатастрофа у Росії сталася через кричущу недбалість. Так, один із вертольотів здійснював політ із села Соколове. Той, що навчальний. Він же і зачепився хвостовою частиною за другий. Внаслідок цього один з бортів упав і загорівся.
Росіяни продовжують втрачати свої вертольоти
- Від початку повномасштабного вторгнення на територію України, російські загарбники не дорахувалися 155 вертольотів.
- Так, на днях, ЗСУ вдалося знищити командирський гелікоптер. Вороже повітряне судно приземлили на Харківщині.
- А от у свій день народження український військовий збив відразу три російські гелікоптери. Зробив він це з "Ігли", яку, до слова, опанував лише за день до цього.
- У Нацгвардії показали, як знищили російський вертоліт К-52 "Алігатор". Він коштує приблизно 15 мільйонів доларів.
Тим часом росіяни ракетою за 6,5 мільйона доларів знищили дві хати на Запоріжжі: дивіться відео