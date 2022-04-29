У російських ЗМІ зазначають, що вертольоти зіткнулися у Саратовській області. Один із них був навчальним і належав військовій базі, що у селищі Соколове.

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Один з членів екіпажу розбився під час катапультування

Відомо, що у вертольоті знайшли тіло одного загиблого. Він згорів живцем, коли повітряне судно впало. Про це розповів міністр охорони здоров'я Саратовської області Олег Костін.

Ще двоє членів екіпажу зуміли катапультуватися. Одному з них вижити не вдалося, він розбився. Натомість другий виявився живим. Пілот, зі слів міністра охорони здоров'я, перебуває у задовільному стані.

Зазначають, що авіакатастрофа у Росії сталася через кричущу недбалість. Так, один із вертольотів здійснював політ із села Соколове. Той, що навчальний. Він же і зачепився хвостовою частиною за другий. Внаслідок цього один з бортів упав і загорівся.

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