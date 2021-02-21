В Барселоне продолжаются столкновения из-за заключения рэпера Пабло Аселя. Протестующие грабили магазины, поджигали контейнеры и бросались бутылками в полицию.

Региональная полиция сообщила, что на акции протеста в Барселоне собралось около 6 тысяч демонстрантов. Они бросали файеры и различные предметы в сторону силовиков.

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Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили оружие с пенопластовыми пулями.

Участники протестной акции продолжили атаковать магазины. На этот раз не повезло магазинам на проспекте Гарсия. Здесь расположены самые престижные торговые точки.

"Досталось" даже концертному залу Palau de la Musica – агрессивно настроенные молодые люди разбили в нем окна.

Видео о том, как группа молодых людей разрушает магазины в центре Барселоны:

Итогом столкновений стал арест 9 митингующих, среди них было 3 несовершеннолетних.

Еще 9 человек пострадали, 2 из них госпитализировали.

Протесты в Испании: смотрите видео соцсетей

В противовес беспорядкам в Барселоне, в испанской столице все прошло мирно.

В северных городах Памплона и Лерида полиция предъявила обвинения протестующим.

Почему арестовали Пабло Аселя