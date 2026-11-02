Дом, ставший эпицентром столкновений в Петропавловской Борщаговке, принадлежит "Сенс Банку"

Дом в Петропавловской Борщаговке, вокруг которого разгорелся конфликт, принадлежит АО "Сенс Банк". Речь идет о двухэтажном жилом объекте общей площадью 611,1 квадратного метра с земельным участком площадью 836 квадратных метров.

В октябре 2026 года недвижимость выставили на электронный аукцион со стартовой ценой более 12,1 миллиона гривен.

Что известно о доме?

Согласно информации электронного аукциона, речь идет о жилом доме по адресу: Киевская область, село Петропавловская Борщаговка, улица Солнечная, 7-А. Он находится в собственности АО "Сенс Банк" с 2018 года.

Дом имеет общую площадь 611,1 квадратного метра, из которых 234,2 квадратных метра – жилая площадь. На территории также расположен земельный участок площадью 0,0836 гектара.

Дом состоит из восьми комнат, четырех санузлов и сауны. На территории также есть внутренний двор, беседка, ограда, колодец и гараж на два автомобиля. При этом в описании лота указано, что отопление в доме демонтировано и отсутствует.

Как выглядит дом в Петропавловской Борщаговке / Национальная электронная биржа

Начальная цена продажи дома вместе с земельным участком составила 12 139 360 гривен без учета НДС. Гарантийный взнос для участия в торгах – более 1,2 миллиона гривен.

Процедура аукциона была опубликована 19 октября 2026 года. Запланированная дата проведения торгов – 3 ноября.

Напомним, в Петропавловской Борщаговке в Киевской области 2 ноября вспыхнул скандал из-за ситуации с военнослужащими Национальной гвардии, которые находились в частном доме. Сначала в сети появились сообщения о незаконном удержании десятков людей, пытках и погибших, однако полиция опровергла информацию о 40 заложниках и гибели людей.

Конфликт обострился после того, как медиков частной скорой помощи не пустили в здание, где находились пострадавшие. После вмешательства правоохранителей внутрь допустили врача и полицейского, а впоследствии 4 мужчин передали медикам для госпитализации.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что в здании находились военнослужащие, ранее самовольно покинувшие воинские части, и объявил служебное расследование. К проверке обстоятельств также подключились полиция, Офис военного омбудсмена и СБУ, а всех людей в итоге вывели из здания.

На фоне столкновений, повреждений имущества и сообщений о выстрелах на место прибыл руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, который провел переговоры с присутствующими и заверил, что внутри никого не осталось. После этого толпа начала расходиться, а возле здания продолжили дежурить бойцы спецподразделения КОРД.