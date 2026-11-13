Уже 13 подозрений: Нацгвардия завершила расследование столкновений в Петропавловской Борщаговке

Все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для правовой оценки действий бойцов, сообщил глава МВД Иван Выговский. Чиновник также опроверг ложные слухи о якобы 40 заложниках и погибшем в помещении, которое официально использовала Нацгвардия.

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Более 160 установленных участников беспорядков

В целом правоохранители установили более 160 человек, принимавших участие в конфликте 2 ноября. Более 20 из них оказались активными участниками беспорядков, а 13 лицам уже официально объявили о подозрении в совершении правонарушений.

Ранее за нападение на авто военных подозрение было предъявлено 18-летнему молодому человеку, а еще троих ключевых фигурантов инцидента суд отправил под стражу.

При этом в Офисе военного омбудсмена сообщили, что военнослужащие, находившиеся в пункте временной дислокации в Петропавловской Борщаговке, заявили о физическом насилии. Материалы с их объяснениями уже переданы правоохранительным органам.

В целом же все подробности о ходе событий в Киевской области и дальнейшем расследовании дела читайте на сайте в материале 24 Канала.