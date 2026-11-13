Вже 13 підозр: Нацгвардія завершила розслідування сутичок у Петропавлівській Борщагівці

Усі зібрані матеріали передадуть до Державного бюро розслідувань для надання правової оцінки діям бійців, повідомив глава МВС Іван Вигівський. Посадовець також заперечив неправдиві чутки про нібито 40 заручників та загиблого у приміщенні, яке офіційно використовувала Нацгвардія.

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Понад 160 встановлених учасників заворушень

Загалом правоохоронці встановили понад 160 осіб, які брали участь у конфлікті 2 листопада. Понад 20 із них виявилися активними учасниками заворушень, а 13 особам уже офіційно оголосили про підозру у вчиненні правопорушень.

Раніше за напад на авто військових оголосили про підозру 18-річному хлопцю, а ще трьох ключових фігурантів інциденту суд відправив під варту.

При цьому в Офісі військового омбудсмана повідомили, що військовослужбовці, які перебували в пункті тимчасової дислокації у Петропавлівській Борщагівці, заявили про фізичне насильство. Матеріали з їхніми поясненнями вже передали правоохоронцям.

Загалом же всі подробиці про перебіг подій на Київщині та подальше розслідування справи читайте в матеріалі 24 Каналу.