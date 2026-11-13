Завдавали тілесних ушкоджень: військових у Петропавлівській Борщагівці могли побити

Про це в Офісі військового омбудсмана заявили у відповідь на запит hromadske.

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Що з'ясували під час перевірки?

Офіс військового омбудсмана розпочав перевірку обставин подій, які сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці. Представники установи опитали кількох військовослужбовців, які перебували у пункті тимчасової дислокації.

За результатами опитування з'ясувалося, що щодо деяких із них, імовірно, застосовували фізичне насильство та завдавали тілесних ушкоджень. Письмові пояснення військових передали до ДБР та Офісу генпрокурора.

Встановлено, що під час перебування в пункті тимчасової дислокації щодо них, імовірно, вчиняли насильницькі дії шляхом завдання тілесних ушкоджень– повідомили у відомстві.

Письмові свідчення військовослужбовців уже передали до Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора. Інспекція наразі триває, а строк її проведення становить до 30 робочих днів із можливістю продовження за наявності підстав.

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Сутички біля військового об'єкта під Києвом

Увечері 2 листопада біля пункту тимчасової дислокації 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" у Петропавлівській Борщагівці сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали повідомлення, що в підвалі приватного будинку нібито незаконно утримують близько 40 людей і катують їх.

Після появи цих заяв біля будівлі зібралися місцеві жителі. За повідомленнями, натовп намагався потрапити на територію пункту дислокації, виникли сутички.

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко пояснював, що до цього пункту прибувають мобілізовані, яких згодом направляють до навчальних центрів. У 1-му корпусі НГУ «Азов» підтвердили, що будівля є тимчасовим пунктом дислокації військової частини 3121, однак відкинули звинувачення в катуваннях.