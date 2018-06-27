Столкновения между крестьянами и скотоводами: в Нигерии число жертв возросло до 200

В результате столкновения между крестьянами и скотоводами-кочевниками в центральной части Нигерии погибли по меньшей мере 200 человек.

Об этом сообщило The New York Times.

Читайте также: Трагедия в Нигерии: боевики убили около полусотни жителей захваченного села

По меньшей мере 200 человек погибли из-за столкновения, которые произошли несколько дней назад в центральной части Нигерии, в местности Барикин Ладе, что в штате Плато. До этого было известно об обнаруженых телах 86 жертв.

Столкновения между жителями сельских поселений и скотоводов-кочевников произошли на прошлых выходных. Губернатор сообщил, что нападавшие использовали оружие, которым пользуются террористические группы, а не тем, что распространено в регионе и используется для самообороны.

По данным правоохранителей, на территории шести деревень были сожжены более 50 крестьянских домов. Схватки приобрели такой размах, что полиции пришлось окружить регион и ввести комендантский час.

Конфликт между представителями разных народностей на территории Нигерии длится десятилетия, они ведут борьбу за право пользования и распоряжения земельными участками и природными ресурсами. Кроме того, вспышки насилия в этом регионе основываются и на этнических и религиозных разногласиях. Жертвами конфликта стали тысячи людей.

Напомним, в воскресенье, 24 июня, в Нигерии скотоводы напали на фермеров в борьбе за землю и ресурсы. В результате столкновений погибли 86 человек, разрушено 50 домов.