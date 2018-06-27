Сутички між селянами та скотарями: у Нігерії кількість жертв зросла до 200

Через сутички між селянами та скотарями-кочовиками у центральній частині Нігерії загинули щонайменше 200 людей.

Про це повідомило The New York Times.

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Щонайменше 200 людей загинули через сутички, які сталися декілька днів тому у центральній частині Нігерії, у місцевості Барікін Ладі, що у штаті Плато. До цього було відомо про виявлені тіла 86 жертв.

Сутички між мешканцями селянських поселень і скотарями-кочовиками сталися минулих вихідних. Губернатор повідомив, що нападники використовували зброю, якою користуються терористичні групи, а не ту, що поширена в регіоні й використовується для самооборони.

За даними правоохоронців, на території шести сіл були спалені понад 50 селянських будинків. Сутички набули такого розмаху, що поліції довелось оточити регіон та запровадити комендантську годину.

Конфлікт між представниками різних народностей на території Нігерії триває десятиліття, вони ведуть боротьбу за право користування і розпорядження земельними ділянками та природними ресурсами. Крім того, спалахи насильства у цьому регіоні ґрунтуються й на етнічних та релігійних розбіжностях. Жертвами конфлікту стали тисячі людей.

Нагадаємо, у неділю, 24 червня, в Нігерії скотарі напали на фермерів через боротьбу за землю і ресурси. Внаслідок сутичок загинуло 86 осіб, зруйновано 50 будинків.