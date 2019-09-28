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      Столкновения на Марше равенства в польском Люблине: полиция применила водометы

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      Столкновения в Люблине на Марше равенства
      Столкновения в Люблине на Марше равенства / PAP / Wojtek Jargiło

      В польском Люблине произошли столкновения между полицией и противниками ежегодного Марша равенства. В акции приняли участие около 300 человек. Они держали в руках плакаты и радужные флаги.

      Участники Марша равенства собрались в 14:00 на одной из центральных улиц Люблина, по которой планировали пройти шествием. Неподалеку их ждали их оппоненты-противники марша. Они попытались заблокировать акцию.

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      После этого полицейские применили водометы и слезоточивый газ.

      Отметим, что проведение Марша равенства в Люблине до последнего момента было под вопросом. Во вторник мэр города Кшиштоф Жук запретил акцию по соображениям безопасности. Однако позже суд отменил этот запрет.

      Столкновения в Люблине на Марше равенства / фото PAP / Wojtek Jargiło

      В прошлом году Марш равенства в Люблине тоже закончился столкновениями между митингующими и представителями экстремистской националистической организации ONR (Национально-радикальный лагерь). Тогда мэр также выступил против проведения марша. Радикалы забросали силовиков камнями и петардами. С обеих сторон было немало пострадавших.

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      Теги: Новости Польши Новости политики столкновения ЛГБТ
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