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      В Польше политик-гей создал оппозиционную партию "Весна"

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      В Польше политик-гей создал оппозиционную партию "Весна"
      В Польше политик-гей создал оппозиционную партию "Весна" / ABC News

      Первый открытый гей среди политиков в Польше Роберт Бедронь зарегистрировал оппозиционную партию под названием "Весна", которая будет участвовать в выборах в Европарламент.

      По словам Бедроня, программа его партии основана на трех столпах – человек, общество и государство, говорится на сайте DW.

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      Что включает программа партии "Весна"?

      Политическая партия имеет целью отменить добычу угля в Польше и либерализовать закон об абортах, Бедронь также хочет создать комиссию по правосудию и примирению.

      Кроме того, основатель партии хочет привлечь лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" и других политиков за нарушение "свободы и прав, закрепленных в конституции". Бедронь раскритиковал политическую поляризацию в стране.

      Больше нет места для ненависти, предел достигнут. Нам нужна весна, которая восстановит этот мрачный ландшафт,
      – заявил он.

      Карьера Роберта Бедроня

      Политик начал свою политическую карьеру как активист ЛГБТ в 1990-х годах. Уже в 2001 году он начал "Кампанию против гомофобии", которую очень неоднозначно восприняли в консервативной Польше. Позже Бедронь был избран в национальный парламент в 2011 году, а с 2014 по 2018 занимал должность городского головы в городе Слупск.

      Роберт Бедронь
      Роберт Бедронь

      Я поляк, я плачу налоги и служу своей стране много лет, поэтому ожидаю, что государство будет относиться ко мне так же, как и к другим,
      – говорит Бедронь, надеясь на то, что когда-то в Польше узаконят однополые браки.

      Политические позиции Бедроня, которые включают пропаганду окончания религиозных учений в школах, противоречивы в Польше, ведь в стране католическая церковь и угольная промышленность влиятельны.

      Выступая в Варшаве в воскресенье, 3 февраля, Бедронь пообещал продолжить дело там, где остановился Павел Адамович, который умер 14 января в результате нападения. "Мы нуждаемся в положительной энергии больше, чем когда-либо. Мы должны выполнять наследство Павла Адамовича", – добавил Роберт Бедронь.

      Теги: Новости политики ЛГБТ Новости Польши
      Источник: 24 канал
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