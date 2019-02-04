В Польше политик-гей создал оппозиционную партию "Весна"

Первый открытый гей среди политиков в Польше Роберт Бедронь зарегистрировал оппозиционную партию под названием "Весна", которая будет участвовать в выборах в Европарламент.

По словам Бедроня, программа его партии основана на трех столпах – человек, общество и государство, говорится на сайте DW.

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Что включает программа партии "Весна"?

Политическая партия имеет целью отменить добычу угля в Польше и либерализовать закон об абортах, Бедронь также хочет создать комиссию по правосудию и примирению.

Кроме того, основатель партии хочет привлечь лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" и других политиков за нарушение "свободы и прав, закрепленных в конституции". Бедронь раскритиковал политическую поляризацию в стране.

Больше нет места для ненависти, предел достигнут. Нам нужна весна, которая восстановит этот мрачный ландшафт,

– заявил он.

Карьера Роберта Бедроня

Политик начал свою политическую карьеру как активист ЛГБТ в 1990-х годах. Уже в 2001 году он начал "Кампанию против гомофобии", которую очень неоднозначно восприняли в консервативной Польше. Позже Бедронь был избран в национальный парламент в 2011 году, а с 2014 по 2018 занимал должность городского головы в городе Слупск.



Роберт Бедронь

Я поляк, я плачу налоги и служу своей стране много лет, поэтому ожидаю, что государство будет относиться ко мне так же, как и к другим,

– говорит Бедронь, надеясь на то, что когда-то в Польше узаконят однополые браки.

Политические позиции Бедроня, которые включают пропаганду окончания религиозных учений в школах, противоречивы в Польше, ведь в стране католическая церковь и угольная промышленность влиятельны.

Выступая в Варшаве в воскресенье, 3 февраля, Бедронь пообещал продолжить дело там, где остановился Павел Адамович, который умер 14 января в результате нападения. "Мы нуждаемся в положительной энергии больше, чем когда-либо. Мы должны выполнять наследство Павла Адамовича", – добавил Роберт Бедронь.