У Польщі політик-гей створив опозиційну партію "Весна"

Перший відкритий гей серед політиків у Польщі Роберт Бедронь зареєстрував опозиційну партію під назвою "Весна", яка братиме участь у виборах до Європарламенту.

За словами Бедроня, програма його партії заснована на трьох стовпах – людина, суспільство та держава, йдеться на сайті DW.

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Що включає програма партії "Весна"?

Політична партія має на меті скасувати видобуток вугілля у Польщі та лібералізувати закон про аборти, Бедронь також хоче створити комісію з правосуддя та примирення.

Окрім того, засновник партії "Весна" хоче притягнути лідера правлячої партії Польщі "Право і справедливість" та інших політиків за порушення "свободи і прав, закріплених в конституції". Бедронь розкритикував політичну поляризацію у країні.

Більше немає місця для ненависті, межа досягнута. Нам потрібна весна, яка відновить цей похмурий ландшафт,

– заявив він.

Кар'єра Роберта Бедроня

Політик розпочав свою політичну кар'єру як активіст ЛГБТ у 1990-х роках. Вже у 2001 році він започаткував "Кампанію проти гомофобії", яку дуже неоднозначно сприйняли в консервативній Польщі. Пізніше Бедронь був обраний до національного парламенту у 2011 році, а з 2014 по 2018 обіймав посаду міського голови в місті Слупськ.



Роберт Бедронь

Я поляк, я плачу податки і служу своїй країні багато років, тож очікую, що держава ставитиметься до мене так саме, як і до інших,

– каже Бедронь, сподіваючись на те, що колись в Польщі узаконять одностатеві шлюби.

Політичні позиції Бедроня, які включають пропаганду закінчення релігійних вчень у школах, є суперечливими в Польщі, адже у країні католицька церква та вугільна промисловість є впливовими.

Виступаючи у Варшаві в неділю, 3 лютого, Бедронь пообіцяв продовжити справу там, де зупинився Павло Адамович, який помер 14 січня внаслідок нападу. "Ми потребуємо позитивної енергії більше, ніж будь-коли. Ми повинні виконувати спадщину Павла Адамовича", – додав Роберт Бедронь.