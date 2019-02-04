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      У Польщі політик-гей створив опозиційну партію "Весна"

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      У Польщі політик-гей створив опозиційну партію "Весна"
      У Польщі політик-гей створив опозиційну партію "Весна" / ABC News

      Перший відкритий гей серед політиків у Польщі Роберт Бедронь зареєстрував опозиційну партію під назвою "Весна", яка братиме участь у виборах до Європарламенту.

      За словами Бедроня, програма його партії заснована на трьох стовпах – людина, суспільство та держава, йдеться на сайті DW.

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      Що включає програма партії "Весна"?

      Політична партія має на меті скасувати видобуток вугілля у Польщі та лібералізувати закон про аборти, Бедронь також хоче створити комісію з правосуддя та примирення.

      Окрім того, засновник партії "Весна" хоче притягнути лідера правлячої партії Польщі "Право і справедливість" та інших політиків за порушення "свободи і прав, закріплених в конституції". Бедронь розкритикував політичну поляризацію у країні. 

      Більше немає місця для ненависті, межа досягнута. Нам потрібна весна, яка відновить цей похмурий ландшафт,
      – заявив він.

      Кар'єра Роберта Бедроня

      Політик розпочав свою політичну кар'єру як активіст ЛГБТ у 1990-х роках. Вже у 2001 році він започаткував "Кампанію проти гомофобії", яку дуже неоднозначно сприйняли в консервативній Польщі. Пізніше Бедронь був обраний до національного парламенту у 2011 році, а з 2014 по 2018 обіймав посаду міського голови в місті Слупськ.

      Роберт Бедронь
      Роберт Бедронь

      Я поляк, я плачу податки і служу своїй країні багато років, тож очікую, що держава ставитиметься до мене так саме, як і до інших,
      – каже Бедронь, сподіваючись на те, що колись в Польщі узаконять одностатеві шлюби.

      Політичні позиції Бедроня, які включають пропаганду закінчення релігійних вчень у школах, є суперечливими в Польщі, адже у країні католицька церква та вугільна промисловість є впливовими.

      Виступаючи у Варшаві в неділю, 3 лютого, Бедронь пообіцяв продовжити справу там, де зупинився Павло Адамович, який помер 14 січня внаслідок нападу. "Ми потребуємо позитивної енергії більше, ніж будь-коли. Ми повинні виконувати спадщину Павла Адамовича", – додав Роберт Бедронь.

      Теги: Новини політики Новини Польщі ЛГБТ
      Джерело: 24 канал
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