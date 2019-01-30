Может ли в Украине стать президентом представитель ЛГБТ-сообщества

Украина, как и 96 стран-членов ООН, подписала Декларацию Организаций Объединенных Наций по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Этим документом мы осуждаем дискриминацию, притеснения, изоляцию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Но осуждать и поддерживать – разные понятия, особенно, когда речь идет о политике.

Готовы ли обычные украинцы отдать свои голоса кандидату в президенты, который признается в своей нетрадиционной ориентации – узнала журналистка 24 канала.

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Семейные ценности или свобода выбора?

В 2014 году ООН, как работодатель, объявила, что будет распространять льготы для своих сотрудников, вступивших в однополые браки в странах, где они являются законными. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поддерживал движение в направлении большего уважения к правам ЛГБТ. Он заявлял следующее:

Права человека лежат в основе миссии ООН. Я горжусь наблюдая большее равенство для всех сотрудников, и призываю всех членов нашей семьи ООН объединиться в отвержении гомофобии как дискриминации, которая никогда не может быть терпимой на нашем рабочем месте.

Украинское общество теоретически тоже поддерживает такие ценности. Правда, мало кто решается рассказать всю правду о своей сексуальной ориентации. Особенно, когда речь идет о политиках.

Большинство украинских избирателей консервативны в своих предпочтениях

Политик, который откровенно скажет в сегодняшнихусловиях о своей нетрадиционной ориентации, не сможет победить на выборах. После подписания Ассоциации с ЕС мы пытались доказать – защита меньшинств – это очень важные ценности для украинского общества. Попытки продемонстрировать толерантное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества лишь доказывают, что наше общество было и остается достаточно традиционным, привязанным к семейным ценностям,

– сказал 24 каналу политолог, директор института социально-политического проектирования "Диалог", Адрей Миселюк.

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Даже те политики, о сексуальной ориентации которых в кулуарах Верховной Рады рассказывают много интересного, публично пытаются всячески доказывать поддержку гетеросексуальности. Некоторые даже женятся, пытаясь обмануть то ли свою сущность, то ли только избирателей.

Украинское общество традиционное и консервативное, где христианские ценности занимают серозную позицию в сознании граждан. Поэтому, разумеется, шансы на победу на выборах у человека, который публично признает свою нетрадиционную ориентацию – очень низкие. Кстати, аналогичная ситуация не только в Украине, но и в Польше и многих других странах центральной и восточной Европы,

– рассказывает 24 каналу глава Центра аналитических студий и аналитики "Эйдос", Виктор Таран.

Личный выбор

В Украине подавляющее большинство граждан не только не поддерживает ЛГБТ-сообщество, но и очень пренебрежительно относится к его представителям. До настоящей толерантности нашему обществу еще далеко. Более того, у нас даже черный пиар строят на том что, запускают сплетни про "другую" ориентацию кандидата.

В Украине, если мы хотим сделать антипиар, то запускаем нетрадиционный флешмоб или марш в поддержку того или иного кандидата. Такие марши у нас используют как черный пиар. Кстати, во время кампании 2012 года против депутата от БПП Алексея Гончаренко применили именно эту технологию,

– вспоминает Виктор Таран.

В нашей политике принадлежность к ЛГБТ-сообществу используют как черный пиар

Еще худшее проявление черного антипиара, построенного на сексуальной ориентации, было применено на мажоритарных округах в 2012 году против кандидата Елены Голевой. Тогда рассказывали, мол, она является представителем ЛГБТ-сообщества. Об этом информировали граждан листовки, где было написано, что женщина – трансгендер. Конечно, эта информация была абсурдной, поскольку она родила троих детей.

Президент, который официально заявит о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу, – это нереально! У нас все же консервативное общество. В какой из европейских стран вы видели политика общенационального уровня, который объявил, что он гей? На местном уровне – еще возможно. Иногда мы немного идеализируем Европу и представляем ее такой, которой в реальной жизни нет. Большинство людей традиционной ориентации, поэтому в своем выборе будут склоняться к таким же как они кандидатам,

– утверждает политтехнолог Тарас Загородний.

От Исландии до Люксембурга

Правда, за последние годы в Европе и не только все же появились политики, которые официально признались в своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Хоть их и в самом деле немного.

Первой в истории представительницей ЛГБТ-сообщества, которая возглавила правительство Исландии, была Йоханна Сигурдардоттир. Она занимала пост премьер-министра Исландии с 2009 по 2013 годы. В 2010 году она оформила офциальные отношения со своей партнершей, таким образом став первым политиком в мировой истории, кто официально заключил однополый брак.



Денстене и Беттель узаконнили отношения в 2015 році

Бывший вице-канцлер Германии Гидо Вестервелле занимал эту должность с 2009 по 2011 годы. В 2010 году политик зарегистрировал партнерство со своим любимым Михаэлем Мронцем. О своей ориентации он заявил весьма необычно – пришел вместе с любимым на празднование 50-летнего юбилея канцлера Ангелы Меркель.

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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель также откровенно рассказал о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. В 2015 году он обручился со своим партнером – бельгийским архитектором Готье Денстене. Относительно своего выбора политик отмечал, что у него одна жизнь, которое он не хочет скрывать.

С 2017 года должность премьер-министра Ирландии занимает Лео Варадкар. Он стал не только самым молодым главой правительства, но и чиновником, который еще до назначения на эту высокую должность заявил о своей ориентации. Это признание он сделал в 2015 году, когда занимал пост министра здравоохранения. Такую откровенность чиновник объяснял желанием быть честным с людьми.

В украинской политике такую честность вряд ли поймут, и не только избиратели.

Когда состоятся выборы Президента Украины?

8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.