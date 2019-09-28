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      Сутички на Марші рівності у польському Любліні: поліція застосувала водомети

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      Сутички у Любліні на Марші рівності
      Сутички у Любліні на Марші рівності / PAP / Wojtek Jargiło

      У польському Любліні сталися сутички між поліцією і противниками щорічного Маршу рівності. В акції взяли участь близько 300 людей. Вони тримали в руках плакати і веселкові прапори.

      Учасники Маршу рівності зібралися о 14:00 на одній із центральних вулиць Любліна, по якій планували пройти ходою. Неподалік на них чекали їхні опоненти – противники Маршу. Вони спробували заблокувати акцію.

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      Після цього поліцейські застосували водомет і сльозогінний газ.

      Дивіться відео сутичок поліції із противниками Маршу: 

      Відзначимо, що проведення Маршу рівності у Любліні до останнього моменту було під питанням. У вівторок мер міста Кшиштоф Жук заборонив акцію через міркування безпеки. Однак пізніше суд скасував цю заборону.

      Сутички у Любліні на Марші рівності / фото PAP / Wojtek Jargiło

      Минулого року Марш рівності у Любліні теж закінчився сутичками між мітингувальниками і представниками екстремістської націоналістичної організації ONR (Національно-радикальний табір). Тоді мер також виступив проти проведення Маршу. Радикали закидали силовиків камінням і петардами. З обох боків було чимало постраждалих.

      blog_ava
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      Теги: Новини Польщі Новини політики ЛГБТ Сутички
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