Сутички на Марші рівності у польському Любліні: поліція застосувала водомети

У польському Любліні сталися сутички між поліцією і противниками щорічного Маршу рівності. В акції взяли участь близько 300 людей. Вони тримали в руках плакати і веселкові прапори.

Учасники Маршу рівності зібралися о 14:00 на одній із центральних вулиць Любліна, по якій планували пройти ходою. Неподалік на них чекали їхні опоненти – противники Маршу. Вони спробували заблокувати акцію.

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Після цього поліцейські застосували водомет і сльозогінний газ.

Дивіться відео сутичок поліції із противниками Маршу:

Відзначимо, що проведення Маршу рівності у Любліні до останнього моменту було під питанням. У вівторок мер міста Кшиштоф Жук заборонив акцію через міркування безпеки. Однак пізніше суд скасував цю заборону.

Сутички у Любліні на Марші рівності / фото PAP / Wojtek Jargiło

Минулого року Марш рівності у Любліні теж закінчився сутичками між мітингувальниками і представниками екстремістської націоналістичної організації ONR (Національно-радикальний табір). Тоді мер також виступив проти проведення Маршу. Радикали закидали силовиків камінням і петардами. З обох боків було чимало постраждалих.