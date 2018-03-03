Столкновения под Верховной Радой: есть задержанные и раненые

Правоохранители утром субботы, 3 марта, пришли к палаточному городку проводить следственные действия. Между правоохранителями и протестующими произошли столкновения, в результате чего несколько человек были задержаны. Есть раненые.

По данным спикера Министерства внутренних дел Артема Шевченко, полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Делают это правоохранители согласно постановлению суда.

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"Препятствования этим следственным действиям пресекаются в соответствии с законом", – заявил Артем Шевченко.

На одной из его фотографий опубликована граната, которая лежит в снегу. По данным "Украинской правды" со ссылкой на полицию, она принадлежит одному из задержанных.

Обнаруженная возле Верховной Рады граната

Когда полиция пришла к палаточному городку проводить следствие, в ответ на это люди из городка начали жечь шины. В ходе столкновений были задержаны 39 человек. Трое человек получили травмы.

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Полиция задержала нескольких человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые. Диагнозы: черепно-мозговые травмы, газовые ожоги.