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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин через Януковича хочет попробовать снять санкции, – политолог

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Путин хочет сделать Януковича
Путин хочет сделать Януковича "легитимным" на Донбассе / 24 Канал

Путин пытается вернуть Януковича в политическое тело Украины, поскольку для него важно снятие санкций. Отсюда и заявления Януковича о его связи с "союзниками" для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сайту "24" рассказал глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран.

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Янукович не имеет никакого влияния на Донбасс. На этот регион имеет влияние международное сообщество, частично Украина и Путин, который оккупировал часть этих территорий. Но Путин хочет, чтобы Янукович стал частью политического процесса. Возможно, даже представлял Донбасс на различных международных переговорах. Для Путина важно снять санкции, доказав западному сообществу, что внутри Украины гражданская война, а Россия не имеет к этому никакого отношения,
– отмечает Сергей Таран.

По его словам, Путин понимает, что Януковичу нет пути назад в Украину, а вот выступать таким себе "легитимным" лидером оккупированного Донбасса – один из моментов для Путина, чтобы попытаться смягчить санкции. Но, убежден эксперт, вряд ли эта задача реализуется.

Поэтому, считает Сергей Таран, упоминанию Януковича о "союзниках" в Германии не стоит придавать особого значения.

В каждой из европейских стран есть маргинальные партии, которые поддерживают Путина. Как правило, либо крайне правые, либо крайне левые. Но они ничего не решают и не влияют на политику в своих государствах. Это часть демократии – когда представлен абсолютно весь спектр политической жизни. На этих маргиналов и опирается Путин. Но то, что они не имеют решающего влияния, подтверждает то, что санкции никто не собирается снимать,
– отметил Сергей Таран.

Напомним, экс-президент-беглец Янукович на пресс-конференции 2 марта заявил, что ведет переговоры с союзниками для урегулирования ситуации на Донбассе. По его словам, он часто контактирует с Путиным, и у них много союзников в Германии.

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Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Виктор Янукович
Источник: 24 Канал
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