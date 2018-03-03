Путін через Януковича хоче спробувати зняти санкції, – політолог

Путін намагається повернути Януковича в політичне тіло України, оскільки для нього важливе зняття санкцій. Звідси й заяви Януковича про його зв'язок із "союзниками" для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

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Янукович не має жодного впливу на Донбас. На цей регіон має вплив міжнародна спільнота, частково Україна і Путін, який і окупував частину цих територій. Але Путін хоче, щоб Янукович став частиною політичного процесу. Можливо, навіть представляв Донбас на різних міжнародних перемовинах. Для Путіна важливо зняти санкції, довівши західній спільноті, що всередині України громадянська війна, а Росія не має до цього жодного відношення,

– зазначає Сергій Таран.

За його словами, Путін розуміє, що Януковичу немає шляху назад в Україну, а от виступати таким собі "легітимним" лідером окупованого Донбасу – один з моментів для Путіна, щоб спробувати пом’якшити санкції. Але, переконаний експерт, навряд чи ця задача реалізується.

Тому, вважає Сергій Таран, згадуванню Януковича про "союзників" у Німеччині не треба надавати особливого значення.

В кожній з європейських країн є маргінальні партії, які підтримують Путіна. Як правило, або крайні праві, або крайні ліві. Але вони нічого не вирішують і не впливають на політику в своїх державах. Це частина демократії – коли представлений абсолютно весь спектр політичного життя. На цих маргіналів і спирається Путін. Але те, що вони не мають вирішального впливу, підтверджує те, що санкції ніхто не збирається знімати,

– наголосив Сергій Таран.

Нагадаємо, екс-президент-утікач Янукович на прес-конференції 2 березня заявив, що не веде переговори з союзниками для врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, він часто контактує з Путіним, і в них багато союзників у Німеччині.

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