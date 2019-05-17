Столкновения в России из-за строительства храма олигархами: фото и видео

В Екатеринбурге местные жители выступают против сговора власти и олигархов, которые хотят возвести храм на месте единственного в центральной части города сквера. Несмотря на присутствие спецназовцев и титушек, люди четвертый день подряд не покидают сквер.

С одной стороны люди, а с другой спецназовцы ломают забор. Так в российском Екатеринбурге жители защищают центральный парк. Вместо зеленого уголка власть хочет там возвести храм.

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Жители Урала не склонны к протестам, однако на этот раз их терпение лопнуло. Люди возможно бы не выступали против храма, если бы за строительством не стояли тамошние олигархи. Признают это и некоторые местные депутаты.

Это конфликт между обычными гражданами, которые платят налоги, и олигархами. А именно Козицын и Алтушкин решили построить храм имени себя и для себя. Областное руководство их поддерживает в этом,

– заявил депутат областного совета Александр Ладыгин.

В Русской православной церкви не отрицают, что знакомы с меценатами строительства. А мэр Екатеринбурга уверен, что сможет убедить жителей.

Сейчас главное не допустить эскалации, поэтому нужно садиться разговаривать и понимать друг друга. Мы, как муниципалитет, готовы объяснить, что люди не потеряют эти деревья, ведь мы их пересадим,

– рассказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Поэтому на днях община и власть все же сели за стол переговоров. Впрочем, местные политики все-таки продавили идею строительства храма и мигом подписали все документы, чтобы как можно скорее начать строительные работы.

Местные власти сразу вывели спецназовцев. Якобы охранять сквер прибыли росгвардейцы из Нижнего Тагила и спецназовцы ОМОНА, а также присоединились и титушки.

Власть превратила это в зрелище классическое для России. Людей начали паковать в автозаки и везти в отделения. По разным данным около 60 граждан арестовали.

Смотрите фото конфликта в Екатеринбурге:

Олигархи, которые планируют вложить средства в строительство, убеждают, что хотят сделать подарок для города. А президент России предложил решить конфликт опросом. Владимир Путин заявил, что стоит спросить у жителей, хотят ли они новый храм.

Зато активисты из "Ассоциации народного сопротивления" забросали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла. Так они поддержали граждан, выступающих против возведения храма Святой Екатерины на месте парка.



Резиденция патриарха Кирилла

Также повесили баннер с лозунгом "Извинись за Екатеринбург" на заборе резиденции патриарха Русской православной церкви. Активисты уверены, что РПЦ не имеет никакого отношения к идеям Христа. Ведь церковь стала похожей на коммерческую структуру и является аналогом идеологического подразделения Коммунистической партии советского образца.