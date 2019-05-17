Сутички в Росії: чому в Єкатеринбурзі проти будівництва нового храму

У Єкатеринбурзі місцеві жителі виступають проти змови влади та олігархів, які хочуть звести храм на місці єдиного в центральній частині міста скверу. Попри присутність спецпризначенців та тітушок, люди четвертий день поспіль не залишають сквер.

З однієї сторони люди, а з іншої спецпризначенці ламають огорожу. Так у російському Єкатеринбурзі жителі захищають центральний парк. Замість зеленого куточка влада хоче там звести храм.

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Жителі Уралу не схильні до протестів, проте цього разу їх терпець увірвався. Люди можливо б не виступали проти храму, якби за будівництвом не стояли тамтешні олігархи. Визнають це і деякі місцеві депутати.

Це конфлікт між звичайними громадянами, які сплачують податки, та олігархами. А саме Козіцин та Алтушкін вирішили побудувати храм імені себе й для себе. Обласне керівництво їх також підтримує в цьому,

– заявив депутат обласної ради Олександр Ладигін.

У російській православній церкві не заперечують, що знайомі з меценатами будівництва. А мер Єкатеринбурга впевнений, що зможе переконати жителів.

Зараз головне не допустити ескалації, тому потрібно сідати розмовляти та розуміти одне одного. Ми, як муніципалітет, готові пояснити, що люди не втратять ці дерева, адже ми їх пересадимо,

– розповів мер Єкатеринбурга Олександр Високінський.

Тож днями громада та влада все ж сіли за стіл переговорів. Утім місцеві політики таки протиснули ідею будівництва храму і миттю підписали всі документи, аби якомога швидше розпочати будівельні роботи.

Місцева влада одразу вивела спецпризначенців. Буцімто охороняти сквер прибули росгвардійці з Нижнього Тагілу та спецпризначенці ОМОНУ, а також долучились й тітушки.

Влада перетворила це на видовище, яке класичне для Росії. Людей почали пакувати в автозаки та везти до відділків. За різними даними близько 60 громадян заарештували.

Дивіться фото з конфлікту в Єкатеринбурзі:

Олігархи, які планують вкласти кошти в будівництво, переконують, що хочуть зробити подарунок для міста. А президент Росії запропонував вирішити конфлікт опитуванням. Володимир Путін заявив, що варто спитати в жителів, чи хочуть вони новий храм.

Натомість активісти з "Асоціації народного супротиву" закидали димовими шашками резиденцію патріарха Кирила. Так вони підтримали громадян, які виступають проти зведення храму святої Єкатерини на місці парку.



Резиденція патріарха Кирила

Також розвісили банер із гаслом "Вибачись за Єкатеринбург" на огорожі резиденції патріарха російської православної церкви. Активісти впевнені, що РПЦ не має жодного стосунку до ідей Христа. Адже церква стала схожою на комерційну структуру і є аналогом ідеологічного підрозділу Комуністичної партії радянського зразка.