По предварительным данным, парашютисты столкнулись в воздухе из-за сильного порыва ветра. Момент попал на видео, которое впоследствии обнародовали в социальных сетях.
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Произошло схождение двух парашютистов с угасанием купола одного из парашютов. В результате погибли двое российский военных – офицер и солдат,
– пишут СМИ.
Российские средства массовой информации также сообщают, что инцидент произошел в пятницу, 12 ноября, на полигоне "Гожский" в Гродненском районе, что в Беларуси.
Российских десантников направили в Белоруссию
- Минобороны РФ проинформировало, что на территорию Беларуси направили российских десантников. Целью являются вроде бы совместные тактические отработки с белорусскими военными.
- К учениям привлекли самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России.