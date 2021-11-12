За попередніми даними, парашутисти зіткнулися у повітрі через сильний порив вітру. Момент потрапив на відео, яке згодом оприлюднили у соціальних мережах.

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Сталося сходження двох парашутистів зі згасанням купола одного з парашутів. Унаслідок загинули двоє російський військових – офіцер та солдат,

– пишуть ЗМІ.

Російські засоби масової інформації також повідомляють, що інцидент стався у п'ятницю, 12 листопада, на полігоні "Гожський" у Гродненському районі, що в Білорусі.

Російських десантників направили до Білорусі

Міноборони РФ поінформувало, що на територію Білорусі направили російських десантників. Метою є начебто спільні тактичні відпрацювання з білоруськими військовими.

До навчань залучили літаки Іл-76 військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії.

Зверніть увагу! В МВС анонсували навчання тероборони біля лінії розмежування з Білоруссю. Денис Монастирський пояснив, що це потрібно для посилення захисту прикордонних районів.