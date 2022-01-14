Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил на своей странице в соцсети.

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Пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить безопасность в Европе и ситуацию в Украине и вокруг нее,

– написал Йенс Столтенберг.

Генсек отметил, что страны-члены военно-политического союза "едины и готовы защищать друг друга". По его словам, союзники также готовы вновь встречаться в формате НАТО – Россия.

НАТО не пойдет не ультиматум по Украине

Заседание Совета НАТО – Россия состоялось 12 января в бельгийском Брюсселе. Среди основных тем – проблемы европейской безопасности, в частности – ситуация у границ Украины .

. После переговоров генсек Альянса отметил, что разногласия между сторонами являются существенными. Йенс Столтенберг считает, что нужно приложить много усилий, чтобы их преодолеть.

Он заверил, что НАТО отказалось выполнить ультиматум России по нерасширению. Мол, только Украина и 30 стран НАТО могут решать, быть ей членом организации или нет.

Больше о переговорах Россия – НАТО в программе "Такие дела": смотрите видео

Текст публикации Йенса Столтенберга:​

Пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить безопасность в Европе и ситуацию в Украине и вокруг нее. Мы, в НАТО, едины и готовы защищать друг друга, а также готовы вновь встречаться в формате Совета НАТО – Россия.