Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил на своей странице в соцсети.
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Пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить безопасность в Европе и ситуацию в Украине и вокруг нее,
– написал Йенс Столтенберг.
Генсек отметил, что страны-члены военно-политического союза "едины и готовы защищать друг друга". По его словам, союзники также готовы вновь встречаться в формате НАТО – Россия.
НАТО не пойдет не ультиматум по Украине
- Заседание Совета НАТО – Россия состоялось 12 января в бельгийском Брюсселе. Среди основных тем – проблемы европейской безопасности, в частности – ситуация у границ Украины.
- После переговоров генсек Альянса отметил, что разногласия между сторонами являются существенными. Йенс Столтенберг считает, что нужно приложить много усилий, чтобы их преодолеть.
- Он заверил, что НАТО отказалось выполнить ультиматум России по нерасширению. Мол, только Украина и 30 стран НАТО могут решать, быть ей членом организации или нет.
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Текст публикации Йенса Столтенберга:
Пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить безопасность в Европе и ситуацию в Украине и вокруг нее. Мы, в НАТО, едины и готовы защищать друг друга, а также готовы вновь встречаться в формате Совета НАТО – Россия.