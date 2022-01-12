Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Она отметила, что в стране-агрессоре не ожидали такого результата.

К теме Перед Советом НАТО – Россия Шерман встретилась со Столтенбергом

Россия не дала четкой позиции по следующим переговорам

По словам Шерман, Россия объединила всю Европу и даже страны, которые не касаются НАТО. Речь идет об объединении вокруг завершения агрессивных действий Кремля.

"Один из эффектов, которого добилась Россия и которого она вряд ли ожидала – объединила всю Европу и страны-члены НАТО, и тех, кто не входит в Альянс вокруг идентичного набора принципов, ожиданий и приверженности дипломатическому пути урегулирования конфликта", – подчеркнула она.

Заметьте! Ранее Госдеп США сообщил, что Россия так и не взяла на себя обязательства отвести войска от украинских границ.

Как заметила американская представительница, принципиально новых заявлений от России не прозвучало. Также В Кремле не согласились и не отказались от нового раунда переговоров Совета НАТО – Россия.

Все мы, в частности россияне, должны обсудить со своими правительствами следующие шаги,

– подчеркнула Шерман.

Переговоры России и США: главное

В Женеве завершились 10 января переговоры США и России по "гарантиям безопасности". Они продолжались в закрытом формате.

Страна-агрессор требовала гарантий, что Украина, а также Грузия, никогда не будут в Альянсе. Однако Венди Шерман подчеркнула, что закрыть дверь в НАТО не позволят.

Уже 12 января состоялись переговоры Россия – НАТО. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что не собираются идти на ультиматум России по нерасширению альянса.

Переговоры по линии ОБСЕ начнутся 13 января. В них будут участвовать страны Евросоюза, США и Россия.

Интересно узнать – выводы Совета НАТО – Россия: смотрите видео