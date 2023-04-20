Вильнюсский саммит НАТО будет важным по многим причинам. Об этом Столтенберг заявил во время своего визита в Киев 20 апреля, информирует 24 Канал.
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Что Столтенберг ожидает для Украины на саммите в Вильнюсе
По словам генсекретаря, он ожидает, что члены Альянса подтвердят поддержку Украины на долгие годы, как это потребуется. К тому же Столтенберг стремится, что союзники объявят, что и дальше будут оказывать значительную военную поддержку, которая позволит Украине победить как суверенное и независимое государство.
Также ожидаю, что союзники договорятся о дальнейшем укреплении пакета НАТО для Украины с еще большей поддержкой,
– отметил генсекретарь Альянса.
Столтенберг признал, что Зеленский поднял вопросы членства и гарантии безопасности, и это, по его мнению, будет очень важным элементом повестки дня на саммите.
"НАТО готовится к этому. Будущее Украины – вступить в НАТО. Все члены Альянса с этим согласны", – подчеркнул генсекретарь.
О чем говорили Зеленский и Столтенберг на встрече
- Владимир Зеленский рассказал, что они обсудили со Столтенбергом 4 основных вопроса. Это заседание "Рамштайна", Вильнюсский саммит НАТО, просьба помочь Украине преодолеть сдержанность партнеров в снабжении дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники, а также гарантии безопасности для Украины на пути к НАТО.
- К тому же генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу евроатлантической перспективы Украины.
- Столтенберг считает, что Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак поприветствовал Столтенберга в Киеве. Он заявил, что членство в НАТО – это главная гарантия безопасности для Украины и наша важная цель.