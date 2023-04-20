Вильнюсский саммит НАТО будет важным по многим причинам. Об этом Столтенберг заявил во время своего визита в Киев 20 апреля, информирует 24 Канал.

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Что Столтенберг ожидает для Украины на саммите в Вильнюсе

По словам генсекретаря, он ожидает, что члены Альянса подтвердят поддержку Украины на долгие годы, как это потребуется. К тому же Столтенберг стремится, что союзники объявят, что и дальше будут оказывать значительную военную поддержку, которая позволит Украине победить как суверенное и независимое государство.

Также ожидаю, что союзники договорятся о дальнейшем укреплении пакета НАТО для Украины с еще большей поддержкой,

– отметил генсекретарь Альянса.

Столтенберг признал, что Зеленский поднял вопросы членства и гарантии безопасности, и это, по его мнению, будет очень важным элементом повестки дня на саммите.

"НАТО готовится к этому. Будущее Украины – вступить в НАТО. Все члены Альянса с этим согласны", – подчеркнул генсекретарь.

О чем говорили Зеленский и Столтенберг на встрече