Вільнюський саміт НАТО буде важливим за багатьох причин. Про це Столтенберг заявив під час свого візиту до Києва 20 квітня, інформує 24 Канал.
До теми Нова глава у відносинах Україна – НАТО: Столтенберг і Зеленський зустрілись у Києві
Що Столтенберг очікує для України на саміті у Вільнюсі
За словами генсекретаря, він очікує, що члени Альянсу підтвердять підтримку України на довгі роки, як це буде потрібно. До того ж Столтенберг прагне, що союзники оголосять, що й надалі будуть надавати значну військову підтримку, яка дозволить Україні перемогти як суверенній і незалежній державі.
Також очікую, що союзники домовляться про подальше зміцнення пакета НАТО для України ще з більшою підтримкою,
– зазначив генсекретар Альянсу.
Столтенберг визнав, що Зеленський підняв питання членства та гарантії безпеки, і це, на його думку, буде дуже важливим елементом порядку денного на саміті.
"НАТО готується до цього. Майбутнє України – вступити до НАТО. Всі члени Альянсу з цим згодні", – підкреслив генсекретар.
Про що говорили Зеленський та Столтенберг на зустрічі
- Володимир Зеленський розповів, що вони обговорили зі Столтенбергом 4 основних питання. Це засідання "Рамштайну", Вільнюський саміт НАТО, прохання допомогти Україні подолати стриманість партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації , артилерії, бронетехніки, а також гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.
- До того ж генсек НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо євроатлантичної перспективи України.
- Столтенберг вважає, що Україна по праву має знайти місце в євроатлантичній родині.
- Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак привітав Столтенберга у Києві. Він заявив, що членство в НАТО – це головна безпекова гарантія для України і наша важлива мета.