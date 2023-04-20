Вільнюський саміт НАТО буде важливим за багатьох причин. Про це Столтенберг заявив під час свого візиту до Києва 20 квітня, інформує 24 Канал.

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Що Столтенберг очікує для України на саміті у Вільнюсі

За словами генсекретаря, він очікує, що члени Альянсу підтвердять підтримку України на довгі роки, як це буде потрібно. До того ж Столтенберг прагне, що союзники оголосять, що й надалі будуть надавати значну військову підтримку, яка дозволить Україні перемогти як суверенній і незалежній державі.

Також очікую, що союзники домовляться про подальше зміцнення пакета НАТО для України ще з більшою підтримкою,

– зазначив генсекретар Альянсу.

Столтенберг визнав, що Зеленський підняв питання членства та гарантії безпеки, і це, на його думку, буде дуже важливим елементом порядку денного на саміті.

"НАТО готується до цього. Майбутнє України – вступити до НАТО. Всі члени Альянсу з цим згодні", – підкреслив генсекретар.

Про що говорили Зеленський та Столтенберг на зустрічі