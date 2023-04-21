Важные слова Столтенберга

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что Украина хотела бы получить на этом саммите гарантии безопасности еще до вступления в НАТО.

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Однако такая возможность пока не выглядит достаточно реалистичной. В СМИ подчеркивали, что некоторые страны выступают против предоставления Украине "дорожной карты" для вступления в Альянс.

Среди этих стран влиятельные члены НАТО – США и Германия. Их позиция делает возможность серьезных гарантий на Вильнюсском саммите НАТО практически нереалистичной.

Однако за вступление Украины в НАТО и гарантии безопасности для нашей страны нужно бороться. Здесь важны слова генсека НАТО, что члены Альянса готовятся обсудить вероятность вступления Украины в НАТО уже на саммите в Вильнюсе.

Правда, Столтенберг подчеркнул, что Украина сможет стать членом НАТО, когда придет время. Это, опять же, известная формула того, что Украина станет членом НАТО после завершения военных действий.

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Здесь возникает вопрос, будет ли заинтересована в таком завершении военных действий сама Россия, если сразу после того, как войну закончат, Украину примут в НАТО, чем предотвратят дальнейшие агрессивные намерения России в отношении Украины. С этой дилеммой НАТО и следует разобраться.

Без чего не будет контрнаступления ВСУ

С другой стороны, Столтенберг прав, когда говорит, что сейчас страны НАТО должны сосредоточиться на военной помощи Украине. Очевидно, что сейчас Украина нуждается не только в новых видах оружия, но и в реалистической помощи по поводу усиления своей противовоздушной обороны, о состоянии которой были достаточно неутешительные прогнозы в знаменитых "секретных документах Пентагона".

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Именно Рамштайн может стать важной площадкой для предоставления Украине не только новых видов ПВО, но и ракет для уже существующих комплексов. Это абсолютно необходимо для защиты украинского неба от агрессивных намерений России.

Также важен тот факт, что страны НАТО должны помочь Украине со снарядами. До сих пор в странах ЕС продолжаются дискуссии по процедуре поставок снарядов для украинской армии. Следует, чтобы эти дискуссии как можно скорее закончились эффективной поставкой снарядов на фоне ожидания контрнаступления ВСУ. Без достаточного количества снарядов не может быть успешного контрнаступления.